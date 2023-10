Todos os cenários estão ainda em aberto. Do acidente até ao crime, as autoridades procuram perceber o que aconteceu a Mónica Silva, a mulher de 33 anos, grávida de 7 meses, desaparecida da Murtosa faz hoje uma semana. Já se iniciaram buscas na zona circundante e vão continuar nos próximos dias. Em lameiros, poços, terrenos, tudo com o objetivo de perceber o que aconteceu.









