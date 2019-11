Judiciária investiga cúmplice de homem que baleou ‘ex’ e sogra

A PJ está a investigar um sobrinho de António Pardal que o terá ajudado no ataque a tiro cometido na segunda-feira, em Cumeada, Reguengos de Monsaraz, e que deixou a ex-mulher – Arminda Félix, que tem uma bala alojada no maxilar – e a sogra a lutarem pela vida.



O jovem tem um pé partido, que as autoridades acreditam possa ser um ferimento sofrido ao sair do local. A PJ tenta determinar se o homem está a ser ajudado por amigos a esconder-se na região, se fugiu do País rumo à Suíça (onde esteve emigrado), ou se cometeu suicídio.

