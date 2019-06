Judiciária investiga violação de jovem polaca em Albufeira

Uma jovem polaca, de 18 anos, queixa-se de ter sido violada por um amigo, que no entanto não consegue identificar, na madrugada da passada quarta-feira, dia 26 de junho, em Albufeira. O caso está a agora ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ) de Faro.Segundo oapurou, o alerta foi dado pelas 03h50. O crime terá ocorrido numa casa isolada, na rua dos Palhinhas, perto do largo Engenheiro Duarte Pacheco, na zona do centro histórico da cidade.A vítima terá afirmado às autoridades que o amigo a levou para o referido edifício, onde a forçou a praticar sexo com ele, em particular, a fazer-lhe sexo oral. O homem, depois, abandonou o local, deixando-a sozinha, contou.A jovem, que sofreu ferimentos ligeiros, foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira e transportada em seguida ao Hospital de Faro. A GNR de Albufeira foi a primeira força de segurança a chegar ao local mas, por se tratar de um presumível crime de violação, a investigação compete à PJ, que procede a diligências com vista ao esclarecimento do caso.Tal como onoticiou, na madrugada de 5 de junho, outra estrangeira, desta vez norueguesa, acusou dois homens de violação, num empreendimento turístico.A mulher, de férias, envolveu-se numa relação sexual com um dos homens mas depois, com as luzes apagadas, o outro subsistiu-o no ato sexual.A norueguesa ficou indignada, chamou as autoridades e acusou depois ambos de violação. Foram identificados.A jovem polaca apresentava ferimentos considerados ligeiros mas, por se queixar de violação, foi transportada para o Hospital de Faro, para a realização de exames médicos.No caso de Tavira, a turista norueguesa, no depoimento que fez às autoridades, disse que o sexo com o primeiro homem foi consentido, ao contrário do que aconteceu com o segundo.