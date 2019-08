Judiciária já deteve 52 incendiários este ano

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Desde o início do ano e até sexta-feira, a Polícia Judiciária já deteve 52 incendiários em todo o País. Dezoito são suspeitos de fogos florestais e 34 de incêndios de outra natureza.Nestes últimos, a Diretoria do Porto da PJ já efetuou 12 detenções este ano - incluindo três suspeitos do incêndio na rua Alexandre Braga, no Porto, que provocou a morte de António Gonçalves,... < br />