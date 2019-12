Judiciária prende ladrão por assalto a ourivesaria cometido há oito anos

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 30 anos, suspeito de ter participado num assalto a uma ourivesaria, em Cascais, em novembro de 2011, com outros dois cúmplices. Um dos ladrões ainda está por identificar.O grupo deixou um rasto de destruição na loja avaliado em 5 mil euros e fugiu com objetos no valor de 10 mil euros.Os assaltantes separaram-se após o roubo e, como não estavam na base de dados da PJ, andaram a monte cerca de oito anos. O agora detido será presente a juiz para aplicação das medidas de coação.