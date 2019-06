Judiciária segue câmaras de vigilância para procurar homem que desapareceu em Azeitão

A PJ de Setúbal vai analisar ao detalhe as câmaras de videovigilância na zona da Estrada Nacional 10, em Azeitão.Apesar de as imagens já terem sido vistas pela GNR, a PJ quer certificar-se se nas câmaras dos transportes, de um posto de combustível e do minimercado mais próximo de casa há sinal de João Marinho. São horas de gravações que os inspetores vão ver e anexar ao caso.Os testemunhos da família foram importantes para a PJ reconstituir os últimos passos do homem. Registos telefónicos e bancários serão também analisados.