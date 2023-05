O corpo que foi encontrado, desmembrado, no interior de sacos de plástico, no Cadaval, pertencerá a um cidadão brasileiro. É pelo menos esta a convicção dos investigadores da brigada de homicídios da PJ de Lisboa, que chamaram os colegas da equipa que investiga o tráfico de droga internacional. As tatuagens encontradas no tronco recuperado abrem a possibilidade de a vítima ser brasileira - haverá marcas distintivas que apontam para aquele país - e abrem também a porta a um ajuste de contas relacionado com o tráfico de estupefacientes.









Ver comentários