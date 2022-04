Judocas Telma Monteiro e Bárbara Timo ficam feridas em colisão na A23 em Castelo Branco

As multimedalhadas judocas olímpicas portuguesas Telma Monteiro, de 36 anos, e Bárbara Timo, de 31, sofreram esta terça-feira ao final da tarde ferimentos ligeiros numa colisão ocorrida na A23, junto a Castelo Branco.Do acidente resultaram quatro outros feridos, entre eles uma rapariga de 18 anos. Entre as vítimas está ainda Rodrigo Lopes, de 25 anos, também judoca do projeto olímpico do Benfica. Telma Monteiro, Bárbara Timo e Rodrigo Lopes foram transportados para o hospital de Castelo Branco, onde estiveram "sob observação" e receberam alta médica após realizar exames complementares.Estes três e uma outra jovem judoca encarnada, assim como uma funcionária do clube, estiveram em estágio em Castelo Branco e o acidente deu-se quando regressavam ao hotel. Tratou-se de uma colisão entre um carro e a carrinha onde seguia a comitiva do judo do Benfica, pelas 18h30.A A23 esteve cortada junto ao local do acidente, no sentido norte-sul, para retirada das vítimas e veículos e limpeza da via.