Juiz absolve homem acusado de violência doméstica por erro de escrita

Um juiz do Tribunal da Horta, Açores, absolveu um homem de 47 anos de violência doméstica, alegando que na acusação o nome da vítima veio, pelo menos uma vez, mal escrito.Segundo o ‘Público’, o arguido vinha acusado de violência doméstica e roubo. Os factos são de 2017, quando estrangulou e agrediu a namorada, fugindo com os bens desta.Foi feita queixa, levando a acusação para julgamento. O juiz António Calado, da comarca da Horta, apesar de considerar provados os factos centrais, absolveu o arguido recusando a existência de bofetadas.O MP recorreu, sugerindo a correção do lapso na designação da vítima.A Relação de Lisboa, no entanto, considerou o acórdão pejado de erros, ordenando a repetição do julgamento.