Juiz aconselha bombeiro assassino a meditar sobre homicídio

O coletivo de juízes do Tribunal de Viseu que ontem condenou a 18 anos e seis meses de prisão Carlos Loureiro, de 27 anos, não teve dúvidas de que o bombeiro de Moimenta da Beira matou à facada Marina Fernandes, de 25 anos, durante uma "explosão de violência em que mostrou indiferença pela vida humana e uma crueldade imensa". O facto de não ter antecedentes criminais e de ter confessado o crime de pouco lhe valeram."A profissão de bombeiro deveria incutir valores de solidariedade e compaixão. Os atos são muito graves e o senhor jamais os irá apagar, por isso, esta [condenação] será a sua forma de meditar por aquilo que fez", resumiu o presidente do coletivo.A ‘última’ esperança da defesa, que "não se conforma com a decisão do tribunal", e que por isso vai recorrer para a Relação de Coimbra, era que o coletivo não qualificasse o homicídio. Mas tal não veio a acontecer. Marina Fernandes deixa dois filhos menores.Cada um vai receber 30 mil euros por danos patrimoniais e 67 mil e 500 euros por danos não patrimoniais. O companheiro de Marina e pai de um dos filhos será indemnizado com três mil euros.Em Moimenta da Beira todos recordam Marina com saudade. "Era uma jovem tão dinâmica e trabalhadora. Não merecia este fim", disse uma amiga, que pediu para não ser identificada, mas que foi testemunha no processo sobre a morte de Marina.Aliás, os testemunhos apontaram sempre para uma pessoa que, apesar de trabalhar num bar e sair de madrugada, era responsável, cuidadora dos seus filhos e que geria bem o seu dinheiro.