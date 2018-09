Diretor da PJM relata conversa com ‘vice’ do Estado Maior. Falam de mortes como sendo a “treta dos Comandos”.

O juiz de instrução que mandou prender Luís Vieira, diretor da PJM, não acredita que a farsa da descoberta das armas de Tancos não tenha tido conivência superior. Disse-o no despacho de aplicação das medidas de coação, referindo-se a uma escuta em que se fala do chefe do Estado Maior do Exército ...