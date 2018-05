Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz admite SMS ofensiva para a ex-companheira

Vítor Vale está a ser julgado por violência doméstica em Guimarães.

01:30

"Recordo-me de ter enviado à D. Alexandra a SMS ‘vai-te fo..., filha da p...’, mas aconteceu num contexto de altíssima provocação", assumiu o juiz Vítor Vale, no julgamento que esta segunda-feira começou no Tribunal da Relação de Guimarães, em que o juiz do Tribunal de Famalicão responde por um crime de violência doméstica.



O magistrado admitiu que usava linguagem "imprópria" e até "indecorosa" nas mensagens que trocava com a ex-companheira, mas que se tratava da linguagem "aceite e instituída pelos dois". A ex-companheira desmentiu, disse até ser uma pessoa "púdica e antiquada".



A acusação transcreve 13 mensagens de telemóvel que o juiz arguido enviou à ex-companheira, entre julho e agosto de 2011, dias após o casal, que tem uma filha em comum, se ter separado definitivamente. No despacho de pronúncia, o Tribunal considera que, com as mensagens, Vítor Vale quis "humilhar e provocar medo" na ex-mulher. A vítima diz que se sentiu "esmagada".



No ano passado o juiz foi condenado em 8 mil euros de multa por ter mentido num processo em que era testemunha, para prejudicar a ex-companheira.



Relação "intermitente"

Vítor Vale disse em tribunal que a relação com a ex-companheira se pautou pela "intermitência". O casal viveu junto entre junho de 2007 e junho de 2011, com, pelo menos, três separações. Para o Tribunal, o juiz agiu num quadro de "clara inconformação" com o fim da relação.



Depoimento contra ‘ex’

O juiz considera que, a partir do depoimento que prestou num processo de herança, no Tribunal de Braga, contra a ex-companheira, a sua vida "infernizou-se". Vítor Vale foi condenado por falso testemunho.