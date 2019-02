Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz afasta agressor de casa em Vila Nova de Gaia

Homem, de 52 anos, agredia, ameaçava e insultava a mulher.

Por Ana Isabel Fonseca | 12.02.19

A mulher, de 46 anos, viveu momentos de terror às mãos do companheiro, com quem partilhava casa há já 15 anos. O casal vivia em Arcozelo, Vila Nova de Gaia, e era precisamente na residência que os maus-tratos ocorriam. A mulher era agredida com violência, ameaçada e também alvo de vários insultos.



O suspeito, que tem já cadastro pelo mesmo tipo de crime, foi detido pela GNR e esta segunda-feira presente a tribunal. O juiz libertou o agressor, de 52 anos, mas afastou-o de casa.



O homem fica proibido de contactar a vítima, tendo-lhe sido aplicada uma pulseira eletrónica de forma a que os seus movimentos sejam controlados. A denúncia chegou ao Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas há dez dias, tendo os militares recolhido várias provas.