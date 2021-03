Juiz anticonfinamento desafia polícia para luta no ringue

O juiz Rui Fonseca e Castro, suspenso pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) pelas posições contra o estado de emergência, desafiou o diretor nacional da PSP para um combate de MMA (acrónimo em inglês para Arte Marciais Mistas, um desporto no qual todo o tipo de luta é autorizado, antigamente designado por ‘Vale Tudo’ ).O apelo foi divulgado na noite de domingo, em mais um vídeo divulgado pelo juiz de Odemira na página do Facebook ‘Habeas Corpus’. O juiz acusa Magina da Silva de ser "um maroto" por o ter "monitorizado desde o verão" através de uma "vigilância ilegal" e diz que vai apresentar queixa contra o diretor nacional da PSP. O magistrado afirma ainda que Magina da Silva é "uma menina que foi a chorar fazer queixinhas ao CSM". Rui Fonseca e Castro diz que se perder a luta desaparece do Facebook, mas, se ganhar, Magina da Silva terá de ir à "televisão" e admitir que é um "idiota, um fantoche, um pau mandado do Governo", que "só é diretor da PSP porque é maçom".Recorde-se que há uma semana, na sequência de um apelo do juiz Rui Fonseca e Castro para os cidadãos contestarem a atuação das forças policiais, Magina da Silva apresentou queixa-crime em nome de todos os polícias.Rui Fonseca e Castro, que é anticonfinamento e que está suspenso preventivamente, foi advogado durante vários anos, mas ingressou na magistratura. Ainda assim, tem publicado minutas na internet apelando aos cidadãos que as usem para evitar multas por violação das regras impostas pelo estado de emergência.A Direção Nacional da PSP e o próprio Magina da Silva não quiseram tecer qualquer comentário sobre a polémico convite para um combate.