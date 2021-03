Juiz anticonfinamento parou julgamento por não aceitar máscara

O juiz de Odemira Rui Fonseca e Castro, que é anticonfinamento e que está suspenso preventivamente, parou um julgamento por querer impor o não uso de máscara, o que não foi aceite pelo magistrado do Ministério Público."O tribunal não está em condições de apreciar a prova produzida oralmente se o interveniente processual se encontrar de cara tapada (...). Apenas a viseira se mostra compatível com a atividade desenvolvida na sala de audiência. Uma vez que não existem viseiras disponíveis neste tribunal, os intervenientes processuais terão de prestar declarações com a cara destapada", referiu o juiz no julgamento, realizado quarta-feira.O magistrado do MP recusou tirar a máscara, "porque a lei não permite essa opção" e porque não se sentia "confortável com os restantes intervenientes não fazerem o uso da máscara".