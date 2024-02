O juiz de instrução da ‘Operação Influencer’ desvaloriza as suspeitas do Ministério Público (MP) contra António Costa e considera-as mesmo “vagas” e “contraditórias”. Numa decisão pouco habitual, Nuno Dias Costa decidiu rebater o recurso do MP contra as medidas de coação decretadas aos cinco arguidos, entre eles Diogo Lacerda Machado e Vítor Escária, o melhor amigo e o ex-chefe de gabinete de Costa, criticando os “novos factos” apresentados.









