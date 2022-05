Juiz candidato ao Tribunal Constitucional defende que é preciso "punir jornalistas"

O juiz candidato ao Tribunal Constitucional (TC), António Almeida Costa, defendeu que os jornalistas devem ser "punidos" nos casos de violação do segredo de Justiça.



As declarações foram proferidas durante a Comissão de Assuntos Constitucionais no Parlamento.





"Existe uma medida que podia ser tomada e que reduziria isso [violação do segredo de Justiça] e já há exemplos lá fora, só que eu duvido que haja coragem política para o fazer que é punir quem divulga", afirmou.Sem apresentar casos concretos , Almeida Costa lançou a suspeição sobre jornalistas e funcionários judiciais: "É muito fácil chegar ao escrivão de um tribunal, que ganha uma miséria, e dar-lhe 3 mil. Isso num espaço de antena dá uns milhões. É uma guerra perdida se continuarmos aqui." Para o candidato a juiz-conselheiro do TC "tem que haver limites, tem que haver muito cuidado."Estas afirmações causaram desconforto a alguns dos presentes na audição parlamentar devido à interpretação de Almeida Costa sobre o direito da Liberdade de Imprensa consagrado na Constituição e no direito constitucional ao acesso às fontes de informação por parte dos jornalistas.António Almeida Costa foi reeleito há um mês para o Conselho Superior do Ministério Público. A votação acontece na próxima terça-feira.