O juiz Carlos Alexandre aceitou a forma de pagamento da caução de Joe Berardo. A hipoteca de imóveis que pertencem a uma sociedade de familiares de Joe Berardo, que servirá para prestar a caução, terá um valor de aproximadamente oito milhões de euros.O empresário é indiciado pela prática de crimes de burla qualificada, branqueamento, fraude fiscal qualificada, abuso de confiança qualificado e descaminho.Joe Berardo está proibido de contactar com os restantes arguidos do processo e de ausentar-se do país.