Juiz Carlos Alexandre diz que visão de Azeredo Lopes do Estado é "perversa e doentia"

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Carlos Alexandre, o juiz de instrução criminal do caso do furto nos paióis do Exército em Tancos, é arrasador para a forma como o ex-ministro da Defesa, que vai a julgamento por encobrir a trama do achamento do armamento, tentou justificar-se à Justiça. Diz que pensar que a recuperação, nos moldes que ocorreu, foi de interesse público "só mesmo se entendermos que vale tudo no Estado de Direito democrático". ...