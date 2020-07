Juiz Carlos Alexandre "forçado" a isolamento profilático

O juiz Carlos Alexandre foi "forçado" a um isolamento profilático depois de ter participado, no final do mês de junho, numa busca a uma agência bancária em Leiria, no âmbito da Operação "Suini-Fatura", que investiga suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais no comércio e abate de suínos.



Dias após a diligência, o gerente bancário e um funcionário contraíram o vírus, assim como um agente da PSP que participou na operação, avança a revista SÁBADO.