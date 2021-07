Juiz Carlos Alexandre não deverá aceitar ações de Vieira como garantia para pagar caução

O juíz Carlos Alexandre não deverá aceitar as açõs do Benfica dadas por Luís Filipe Vieira como garantia para prestar a caução.Recorde-se que na passada quinta-feira a defesa do agora ex-presidente do Benfica entregou o requerimento para prestar a caução de três milhões de euros no âmbito da Operação 'Cartão Vermelho'.Em causa estão ações que Vieira detém na SAD benfiquista e ainda um imóvel avaliado em 1,2 milhões de euros.Segundo apurou a, o juiz de instrução criminal pediu ao Ministério Público para se pronunciar sobre a caução prestada por Vieira.A decisão deverá ser conhecida ainda esta semana.