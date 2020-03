Juiz Carlos Alexandre recusa adiar início da instrução dos Hells Angels

Um dos advogados do processo Hells Angels queria que o juiz Carlos Alexandre adiasse o início da fase de instrução, depois de uma estagiária ter regressado de Pádua e de vários colegas apresentarem sintomas gripais, mas o magistrado recusou.

Uma estagiária do escritório do advogado Túlio Machado, que defende o arguido Fábio Mendes, esteve a fazer Erasmus na cidade italiana de Pádua, um dos locais afetados pela epidemia do novo coronavírus, e regressou recentemente a Portugal, tendo contactado pessoalmente com vários colegas.

Contudo, e apesar de a jovem estar assintomática, "vários colegas começaram a apresentar sintomas gripais e foram aconselhados pelos médicos a ficar em casa", disse o advogado à Lusa.