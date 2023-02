Juiz Carlos Alexandre, sorteado para caso que visa Manuel Pinho, vai declarar-se impedido

A instrução do processo que visa Manuel Pinho foi sorteada ao juiz Carlos Alexandre. O magistrado tem, no entanto, de se declarar impedido por ter tido intervenção no caso durante a fase de inquérito.



O processo deverá passar para a sua substituta legal. Gabriela Assunção está colocada no Tribunal Central de Instrução Criminal como auxiliar. Tem dois anos de experiencia.





Este foi o segundo sorteio eletrónico para nomear um juiz de instrução.A anterior distribuição foi anulada devido a irregularidades que foram detetadas.