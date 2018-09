Juiz Carlos Alexandre vai testemunhar acção da Câmara Municipal de Mação contra o Estado

Figuras do PS e PSD farão parte do leque de testemunhas.

15:29

A acção judicial da Câmara Municipal de Mação contra o Governo, por ter ficado fora do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSE), vai ter testemunhas de peso. O juiz de instrução Carlos Alexandre e várias figuras do PS e PSD vão ser testemunhas do processo interposto pelo autarca social-democrata, Vasco Estrela."É importante termos o juiz Carlos Alexandre do nosso lado, especialmente porque não é a primeira vez que se alia a processos relacionados com os incêndios", diz o presidente da Câmara de Mação à SÁBADO , referindo-se a um processo de "reconstrução de casas" e sem adiantar mais. Recorde-se que o magistrado judicial, que se mantém em funções no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) há mais de 10 anos, é natural de Mação.O autarca social-democrata revelou ainda, sem adiantar nomes, que terá do seu lado como testemunhas dos PSD e PS, juntando inimigos políticos numa acção judicial contra o Governo preparada por uma câmara laranja. "Esta é uma matéria que ultrapassa a política, onde há consensos", frisou.