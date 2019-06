Juiz da Casa Pia decide recurso no caso E-Toupeira

O juiz Rui Teixeira, que conduziu a instrução do processo Casa Pia, vai decidir o recurso onde o Ministério Público pede que a SAD do Benfica vá a julgamento no âmbito do processo E-Toupeira.Segundo a agência Lusa, a informação consta da tabela de distribuição de processos do Tribunal da Relação de Lisboa. Os recursos do procurador do Ministério Público Valter Alves e do ex-árbitro Perdigão da Silva deram entrada na passada sexta-feira, tendo sido distribuídos ontem.Os recursos sobem à Relação de Lisboa cinco meses e meio depois de a juíza Ana Peres, do Tribunal Central de Instrução Criminal, ter decidido não levar a julgamento a SAD do Benfica, pelos 30 crimes de que era acusada.Ana Peres decidiu levar a julgamento o antigo assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, e o funcionário judicial José Silva. O início do julgamento está marcado para 25 de setembro.Os dois respondem por crimes de corrupção, violação do segredo de justiça e violação do segredo de sigilo e acesso indevido.