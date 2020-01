O homem invisual que está acusado de maltratar os pais vai aguardar a continuação do julgamento em casa das próprias vítimas.A decisão foi tomada ontem pelo juiz que preside ao coletivo do Tribunal de Vila Real, no final da primeira audiência.Carlos Coutinho, acusado de dois crimes de violência doméstica contra os pais, esteve até ao início do julgamento recolhido em prisão preventiva, no estabelecimento prisional do Porto.