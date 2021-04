O juiz Ivo Rosa desvalorizou a conversa entre José Sócrates e o filho, Eduardo Pinto de Sousa, sobre o apartamento de Paris. Farto de estar a viver num hotel, o filho do antigo primeiro-ministro é apanhado nas escutas do processo Marquês a queixar-se de não poder falar abertamente do assunto. “O problema é que, pá se não dá para falar destas m*** ao telemóvel, porque é que não falo contigo em pessoa?”...