Juiz do Benfica não quer julgar caso Rui Pinto

É juiz das varas criminais e há poucos dias, quando lhe foi distribuído o processo que ditou a prisão de Rui Pinto, o juiz Paulo Registo apagou as suas redes sociais. Aí, constavam várias publicações onde assumia ser benfiquista e partilhava mesmo várias imagens no Estádio da Luz.

Paulo Registo tentou apagar o rasto, mas um vídeo criado alegadamente por um hacker denunciou-o. Tornou-se em poucas horas viral nas redes sociais e dava conta de que Paulo Registo teria sido escolhido precisamente pela sua cor clubística. E deixava um aviso sobre a sua tentativa de ocultar o gosto pelo futebol: "O que está na internet, nunca mais sai da internet".

"São levantadas suspeitas no sentido de estes dois processos [E-Toupeira e caso Doyen] terem sido intencionalmente distribuídos, com o intuito de beneficiar o Sport Lisboa e Benfica, clube do qual se afirma textualmente que é adepto apaixonado e ferrenho, ao mesmo tempo em que se alega um intuito de prejudicar os arguidos Rui Pedro Gonçalves Pinto e Aníbal Fernando de Araújo Pinto [advogado], assim como o próprio Futebol Clube do Porto", escreve o juiz no pedido agora enviado para a Relação, onde requer que seja afastado dos casos.

Agora, o julgamento já não será de imediato marcado e Rui Pinto, que está a colaborar, manter-se-á em prisão domiciliária, nas instalações da PJ. Vive num T1 dentro da própria polícia, na rua Gomes Freire.