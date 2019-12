Juiz expulsa jovem de aldeia em Vila Nova de Foz Coa por agredir companheira

Um jovem de 21 anos foi detido pela GNR por violência doméstica sobre a companheira, um ano mais velha, numa aldeia de Vila Nova de Foz Coa.O suspeito foi presente a um juiz, que o libertou, mas com a proibição de contactar e de se aproximar da vítima a menos de quatro quilómetros. O que significa que vai ter de sair da localidade onde vive.A GNR recebeu uma denúncia há pouco mais de uma semana dando conta de que a jovem seria vítima de violência física e psicológica.Após algumas diligências, a GNR avançou para a detenção do suspeito, levando-o à presença de um juiz do Tribunal de Vila Nova de Foz Coa para primeiro interrogatório judicial. As medidas de coação serão controladas através de pulseira eletrónica.