Juiz força pedófilo a tratamento médico para ficar em liberdade

Um operário fabril, de 29 anos, aproveitou a proximidade familiar para abusar sexualmente da filha da companheira, de 10 anos. Os crimes foram cometidos em Águeda, na habitação que o casal partilhava. O arguido aproveitava a ausência da namorada para atacar a menina. Segundo a Polícia Judiciária de Aveiro, que ontem anunciou a detenção do homem, é suspeito de manter “atos sexuais de relevo” com a menor, além de a sujeitar a práticas exibicionistas.A investigação da PJ apurou ainda que o operário fabril obtinha e partilhava ficheiros de pornografia de menores na ‘dark web’ (área da internet usada, sobretudo, para atividades criminosas só acessível a utilizadores com conhecimentos específicos).