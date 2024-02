Pedro Calado, o ex-autarca do Funchal suspeito de ter sido corrompido por dois empresários, recusou na quinta-feira ser confrontado pelas procuradoras do Ministério Público (MP) com as provas do processo, como escutas, movimentos bancários e depósitos que os alegados testas de ferro - o motorista e mãe - fizeram nas suas contas.









