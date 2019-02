Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz Ivo Rosa aceita pedido de arguido da Operação Marquês para não ter caução

Joaquim Barroca não terá caução como medida de coação.

18:15

O juiz Ivo Rosa deu razão à defesa do arguido da Operação Marquês Joaquim Barroca.



Joaquim Barroca, antigo administrador do Grupo Lena, pediu para que lhe fosse devolvida a caução de 400 mil euros como medida de coação e o pedido foi aceite pelo magistrado.



O Ministério Público já tinha aceitado devolver uma parte desse valor, mas não mais do que 200 mil euros. O arguido alegava que deixou de exercer a sua profissão e de receber ordenado.



Barroca está acusado de dois crimes de corrupção ativa.