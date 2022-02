Juiz Ivo Rosa acusado de usurpação de poderes pelo Tribunal da Relação de Lisboa

O juiz Ivo Rosa foi acusado pelo Tribunal da Relação de Lisboa de usurpar os poderes do Tribunal Superior pela anulação de uma decisão do colega Carlos Alexandre.Em causa está o caso que envolve a sociedade ODKAS, detida a 49% pela mulher do braço-direito de Isabel dos Santos, que tinha sido alvo de um arresto de contas bancárias, no âmbito da investigação aos negócios da empresária angolana, e às quais voltou a ter acesso por decisão do juiz Ivo Rosa. O Ministério Público recorreu, mais tarde, desta decisão, pedindo com urgência que a devolução das contas ficasse suspensa, até ordem da decisão do tribunal.Carlos Alexandre anulou o que havia sido determinado por Ivo Rosa nas férias do mesmo. Quando voltou, o juiz não só pediu para contrariar a urgência e a suspensão como solicitou também a invalidação de todas as decisões tomadas durante as suas férias.De acordo com o acordão, a que oteve acesso, o tribunal considera que Ivo Rosa fez uma incorreta intepretação da lei, dizendo também que o juiz usurpou um poder que competia a este tribunal ao invalidar as decisões tomadas pelos colegas.