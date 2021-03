Juiz Ivo Rosa anula suspensão de funções na EDP de António Mexia e de João Manso Neto

no caso dos Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual, que terão possibilitado disponibilidade de 1,2 mil milhões de euros em rendas de eletricidade, a exploração de barragens e o aumento do valor de referência de energia.

Ivo Rosa, o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, anunciou a anulação da suspensão de António Mexia e Manso Neto, afastados da EDP em novembro.A medida de coação tinha sido instaurada por Carlos Alexandre, em julho do ano passado, mas agora o juiz Ivo Rosa, encarregado pelo caso, anulou a suspensão dos gestores, sabe o Correio da Manhã.Os advogados de Mexia e Manso Neto tinham pedido o levantamento da medida de coação ainda em vigor - uma prestação no valor de dois milhões de euros.António Mexia era presidente executivo da EDP e João Manso Neto administrador executivo e presidente da EDP Renováveis e são suspeitos de corrupção ativa e de participação económica em negócio