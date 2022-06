O juiz Ivo Rosa foi colocado no Tribunal da Relação de Lisboa. A informação foi divulgada esta quinta-feira pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM).O magistrado foi alvo de um processo disciplinar por parte do CSM e, por essa razão, a vaga fica congelada até decisão final.Para já, Ivo Rosa está a conduzir a instrução do processo BES, que tem o ex-banqueiro Ricardo Salgado como principal arguido.