Juiz Ivo Rosa ignora lesados do BES

O juiz Ivo Rosa considera que nem o BES em liquidação nem os 127 assistentes do processo têm de ser ouvidos e exercer o contraditório relativamente aos pedidos de levantamento de arrestos que foram feitos pelo primo e pela mulher de Ricardo Salgado.Num despacho, a que o CM teve acesso, o magistrado refere que os arrestos visam "acautelar que a vantagem da atividade criminosa em investigação, assim como as garantias de pagamentos de eventuais penas pecuniárias e outros créditos do Estado e não, como não podia por falta de legitimidade, para garantir o pagamento de outras obrigações civis derivadas do crime".