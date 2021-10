Juiz Ivo Rosa já tinha travado processo a Tchizé dos Santos

A decisão de Ivo Rosa de desbloquear uma conta bancária de Tchizé dos Santos, filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, por alegado decurso excessivo de tempo e falta de provas quanto à origem ilícita dos fundos, não é a primeira decisão que visa travar a investigação à milionária angolana.Em 2017, no âmbito do processo entretanto aberto por informações vindas de Angola, o juiz decidiu que o caso não podia andar, por considerar a "incompetência dos tribunais portugueses, para investigar factos praticados por um cidadão de outro país, dado que os alegados crimes de corrupção, burla e fraude fiscal teriam sido cometidos em Angola".O entendimento de Ivo Rosa não foi secundado pelo Ministério Público - que defendeu que o juiz "extravasou as suas competências e ilibou uma pessoa suspeita".A decisão da Relação pendeu mais uma vez contra o magistrado que safou Sócrates na operação Marquês. Os desembargadores consideraram que a filha do ex-governante "era suspeita de ter utilizado o sistema financeiro português para introduzir, de forma camuflada, quantias obtidas através do desenvolvimento de atividade económica e negocial em Angola". Falavam em branqueamento de capitais.A questão volta agora à mesma Relação de Lisboa, que terá de decidir se aceita a nova decisão de Ivo Rosa ou a reverte.