Juiz Ivo Rosa manda devolver um milhão de euros da caução a cada um dos antigos administradores da EDP

O juiz Ivo Rosa mandou devolver a caução de um milhão de euros a cada um dos antigos administradores da EDP, António Mexia e Manso Neto, no âmbito do processo EDP.



O magistrado diz que esta medida já não faz sentido, tendo em conta que a suspensão de funções e proibição de contactos, a que estavam sujeitos os arguidos, também já tinham sido levantadas.





Mexia e Manso Neto ficam agora apenas com termo de identidade e residência (TIR). No despacho, o juiz Ivo Rosa refere que "deixou de existir fundamento legal para manter outras medidas para além do TIR já prestado, o que implica a imediata revogação da medida de coação de caução".A aplicação das cauções milionárias a Mexia e Manso Neto tinha sido decretada pelo juiz Carlos Alexandre.A decisão é agora revogada pelo colega do Tribunal Central, Ivo Rosa, que agora tem o processo em mãos.