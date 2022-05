O juiz Ivo Rosa chamou o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho para testemunhar no dia 30 de junho na instrução do processo BES.



Em maio de 2014, no auge da crise financeira do BES, Ricardo Salgado pediu ao governo de Passos um empréstimo de dois mil milhões de euros à Caixa Geral de Depósitos, tendo o mesmo sido recusado.









