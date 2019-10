Juiz Ivo Rosa trava escutas 20 dias antes do assalto a Tancos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O juiz de instrução criminal Ivo Rosa travou a realização de escutas 20 dias antes do assalto aos paióis militares da base de Tancos - a 28 de junho de 2017 - quando a PJ já tinha recebido uma denúncia para a iminência de um assalto. O magistrado justificou a decisão com a inexistência de arguidos e a falta de provas do Ministério Público."Dada a ausência de elementos probatórios pré... < br />