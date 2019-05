Juiz Ivo Rosa trava nulidades pedidas por Santos Silva no Processo Marquês

A tentativa da defesa de Carlos Santos Silva de pôr em causa a investigação preliminar que veio a sustentar a abertura da investigação a José Sócrates foi esta segunda-feira travada pelo juiz Ivo Rosa, que dirige a instrução do processo Marquês.A sessão desta segunda-feira, no Tribunal Central de Instrução Criminal, deveria ter servido para a advogada Paula Lourenço questionar o inspetor tributário Paulo Silva e o inspetor da PJ Luís Flora.O objetivo seria pôr em causa as diligências feitas pelo Ministério Público, Polícia Judiciária e Autoridade Tributária, sobretudo, entre abril de 2013 e 19 de junho do mesmo ano, dia em que foi aberto o inquérito que culminou na acusação de José Sócrates e outros 27 arguidos.Carlos Santos Silva alega que esta averiguação preventiva foi ilegal por intromissão na vida privada, ausência de controlo do Ministério Público e não exportação de toda a prova para a fase de inquérito.Mas, segundo o apurou, as questões colocadas pela advogada Paula Lourenço foram travadas pelo juiz Ivo Rosa, que chegou a catalogar os argumentos da causídica como "juízos hipotéticos" e impediu a formulação de mais perguntas.Aliás, a audição dos dois inspetores, arrolados como testemunhas, durou menos de duas horas.As sessões da instrução do processo Marquês decorram à porta fechada. Só testemunhas e advogados entram na sala do juiz Ivo Rosa.O relatório da Autoridade Tributária – que visou Sócrates e outros arguidos e que sustentou a acusação do Ministério Público – tem mais de cinco mil páginas.Paulo Silva, inspetor tributário considerado o cérebro de grandes investigações anticorrupção – foi ele quem esteve por detrás das operações Furacão, Monte Branco, BPN, BES e Marquês – chegou sozinho ao tribunal e saiu da mesma forma, sem prestar declarações à imprensa.No Requerimento de Abertura de Instrução, Carlos Santos Silva diz que o Ministério Público vigiou Sócrates desde 2005. Essa ‘vigilância’ foi feita no âmbito da ‘prevenção de branqueamento de capitais’, uma norma europeia transposta para a lei portuguesa em 2005, por José Socrates.