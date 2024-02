O juiz de instrução criminal Jorge Bernardes de Melo libertou esta quarta-feira os três arguidos do caso de corrupção da Madeira, considerando que não há indícios de qualquer crime.



Ao fim de 21 dias detidos e de um interrogatório inédito, que se arrastou durante as últimas semanas debaixo de críticas, Pedro Calado, ex-autarca do Funchal, e os empresários Avelino Farinha e Custódio Correia viram o juiz decretar-lhes a medida de coação mínima - o termo de identidade e residência (TIR), que até já tinha prestado.









Ver comentários