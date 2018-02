Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz liberta cadastrado com shotgun

Homem foi intercetado numa operação Stop de rotina e ainda tentou a fuga apeada aos agentes.

Por J.T. | 24.02.18

No carro conduzido por um jovem de 23 anos – já com antecedentes criminais por ofensas à integridade física, tentativa de homicídio e roubos armados –, a PSP de Loures encontrou uma caçadeira de canos serrados, luvas, gorros passa-montanhas e munições.



Apesar do cadastro e dos bens apreendidos associados ao crime, um juiz deixou o homem em liberdade só com termo de identidade e residência.



Acabou por ser detido pela PSP.