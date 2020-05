Juiz liberta homem que violou a filha menor no Dia da Mãe

O pedófilo, de 44 anos, operário da construção civil, está à solta, indiciado de pelo menos dois crimes de abuso sexual de menor dependente.O juiz entende que é suficiente proibir o predador sexual de se aproximar das filhas a menos de 500 metros e proibi-lo de contactar as crianças.Tem de se apresentar periodicamente à PSP e vai ser vigiado com uma pulseira eletrónica, o que vai obrigar as duas meninas a utilizarem de modo permanente um dispositivo com um botão de pânico, que devem acionar caso o progenitor as procure.Os abusos começaram em meados de abril, altura em que a menina confirmou ter perdido a virgindade com o pai.Antes de ser detido pela Polícia Judiciária de Braga, foi apanhado pela mulher, que estava a descansar e acordou com os gritos da filha mais nova a suplicar que o pai parasse de fazer mal à irmã.