Sentadas lado a lado numa sala da cadeia de Tires, Maria Malveiro e Mariana Fonseca ouviram esta quarta-feira da boca do juiz de instrução criminal do Tribunal de Portimão, através de videoconferência, que vão ser julgadas pelo homicídio qualificado e profanação de cadáver de Diogo Gonçalves, de 21 anos, em coautoria, além de todos os outros crimes de que estão acusadas pelo Ministério Público.





O pedido de abertura de instrução do processo foi feito pelo advogado de Mariana Fonseca, alegando “falta de provas” que incriminem a enfermeira no homicídio e desmembramento do corpo do jovem informático, que residia em Algoz. No entanto, o juiz considerou que Mariana “praticou todos os atos, antes e durante o crime, no transporte do corpo e no levantamento do dinheiro”, tal como a ex-namorada Maria tinha assumido no primeiro interrogatório. O magistrado referiu que Mariana “não se limitou a ajudar”, considerando mesmo que “sem ela o crime não teria ocorrido da mesma forma”.