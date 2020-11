Juiz manda julgar morte por negligência na carreira de tiro da cadeia de Paços de Ferreira

O juiz de instrução criminal do Tribunal de Penafiel manteve, esta terça-feira, a decisão de acusar o formador que atingiu mortalmente Carla Amorim, a seis de novembro de 2018, por um crime de homicídio por negligência. A abertura do debate instrutório foi pedido pela família da guarda prisional, que acredita que o arguido agiu de forma intencional e que deveria ser acusado por um crime de homicídio qualificado.





Fátima Amorim, mãe da guarda prisional, revoltada com a decisão.



“Existem provas de que foi intencional. Não percebo como é que o juiz continuou com a mesma opinião. Não foi um erro que matou a minha filha, tenho a certeza”, disse aoFátima Amorim, mãe da guarda prisional, revoltada com a decisão.

O caso ocorreu na carreira de tiro da cadeia de Paços de Ferreira. Carla Amorim foi atingida no peito durante uma formação de tiro. O autor foi o instrutor. O advogado do arguido explicou em tribunal que o formador desconhecia que existia uma munição no carregador e que só por isso disparou.