“Uma profunda canalhice": José Sócrates acusa Fernando Medina de transmitir recados da liderança do PS

"são de uma profunda canalhice", referindo-se aos comentários do presidente da Câmara aquele canal de televisão. Sócrates afirmou ainda que o



O antigo primeiro-minsitro garantiu ainda que não deu "nenhum conselho" a Carlos Santos Silva para negócios em Portugal, referindo que não praticou nenhum acordo com o amigo de longa data. Sobre o crime de corrupção, Sócrates sublinhou que o mesmo "está prescrito". "Fiz prova de que aquelas acusações eram falsas", sublinhou, acrescentando: "O juiz não me declarou corrupto".



"Considero-o um juiz escolhido segundo as normas da lei", frisou Sócrates sobre Iro Rosa, revelou que o mesmo não aconteceu com o juiz Carlos Alexandre.







O antigo primeiro-ministro, José Sócrates, considerou que Fernado Medina, presidente da Câmara de Lisboa, "transmitiu" recados a mando da liderança do PS.Em entrevista à TVI, antigo chefe do Governo afirmou que as declarações do autarca"Partido Socialista devia ter vergonha" sobre o episódio, considerando que as declarações "dizem tudo sobre o que a direção do Partido Socialista acha" relativamente ao caso.O engenheiro defendeu que "é falso e injusto" que esteja envolvido nos casos em causa, revelando que o crime de corrupção sem ato "não só não existe, como está prescrito".