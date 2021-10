Juiz negacionista Rui Fonseca e Castro demitido do Conselho Superior da Magistratura

O Conselho Superior de Magistratura demitiu, esta quinta-feira, por unanimidade o juiz negacionista Rui Fonseca e Castro, por várias infrações cometidas. A decisão tem efeito dentro de 30 dias.Rui Fonseca e Castro fica proibido de exercer qualquer atividade na Função Pública. O juiz pode recorrer da decisão ao Tribunal de Justiça mas o mesmo não suspende a decisão do Conselho Superior de Magistratura.O juiz estava suspenso desde março por várias situações relacionadas com a negação da pandemia bem como das medidas implementas pelo Governo no âmbito da mesma.Em causa estão faltas injustificadas por parte de Fonseca e Castro, a suspensão de um julgamento por um procurador se recusar a usar máscara durante uma sessão de julgamento e a divulgação de diversos vídeos a explicar como contornar as leis aplicadas durante a pandemia.