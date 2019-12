Juiz ouve ladrão do supergang do Norte no hospital

O juiz de instrução criminal do tribunal de Guimarães decretou prisão preventiva para o terceiro elemento do perigoso gang que foi travado a tiro pela PJ do Porto, no passado dia 21, depois de uma perseguição de 12 quilómetros desde o bairro do Cerco, no Porto, a Avintes, em Gaia.

‘Django’, alcunha pela qual é conhecido, foi baleado no tórax e, apesar de estar internado nos cuidados intensivos, no hospital de Vila Nova de Gaia, foi ouvido na cama da unidade hospitalar pelo juiz Pedro Miguel Vieira, na quarta-feira.

O cadastrado, de 27 anos e que tinha cortado a pulseira eletrónica há alguns meses, não quis prestar declarações. Está agora a ser vigiado, no hospital, pelos serviços prisionais e pode ser transferido a qualquer momento para a cadeia de Caxias.

O ladrão era o condutor dos carros topo de gama que o gang roubava, sempre pelo método de carjacking. Chegaram a partilhar vídeos na redes sociais, em clima de grande festa, dentro dos carros roubados em que se via uma caçadeira.

Os outros dois comparsas já estão na cadeia: o ‘Rambo de Famalicão’, de 25 anos, e Isac Maia, de vinte anos.



PORMENORES

Média de um assalto por dia

O grupo, suspeito de 30 assaltos num mês, ou seja, uma média de um assalto por dia, andava sempre armado e não hesitava em disparar. Num café em Gondomar roubou dez mil euros em notas, naquele que terá sido o furto mais rentável.



Noite de terror

Numa noite, em apenas três horas, o trio semeou o pânico no Grande Porto: realizou quinze roubos armados, em que o condutor de um carro foi baleado. A maioria das ações dessa noite resumiram-se a carjackings e assaltos a gasolineiras.