Juiz pede mais tempo para concluir instrução do caso BES/GES, que envolve Ricardo Salgado

O juiz que tem mãos a instrução do processo BES/GES, que envolve o ex-banqueiro Ricardo Salgado, pediu mais tempo ao Conselho Superior da Magistratura (CSM) para concluir esta fase processual.sabe que o CSM já está a analisar o pedido do juiz Pedro Correia e tomará uma decisão em breve. O CSM tinha decidido que a fase de instrução do processo, que foi inicialmente conduzida pelo juiz Ivo Rosa, teria de terminar até ao final deste mês. Mas, sabe o, o magistrado já marcou 14 diligências para março, incluindo interrogatórios de arguidos, arrastando assim conclusão do megaprocesso.O juiz designou para o dia 21 de março a audição de Ricardo Salgado, principal arguido do processo. A defesa do ex-presidente do BES deverá alegar, à semelhança do que já fez noutros processos, que o ex-banqueiro não tem condições de prestar declarações devido à demência (doença de Alzheimer). O juiz Pedro Correio vai determinar se todos os arguidos vão a julgamento.